ВСУ на протяжении двух часов атакуют Таганрог с помощью БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже на протяжении двух часов атакуют Таганрог с помощью беспилотников. Об этом стало известно в воскресенье, 29 марта, из публикаций мэра города Светланы Камбуловой.
В 20:26 по Москве глава города опубликовала в своем Telegram-канале пост с предупреждением об угрозе применения БПЛА для атаки на Таганрог. Затем в 21:03 Камбулова предупредила горожан о начале работы систем противовоздушной обороны (ПВО).
— Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! — говорится в публикации.
На момент публикации материала сигнала «отбой» от мэра Таганрога не поступало.
Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей утверждает, что один из беспилотников ВСУ якобы столкнулся со зданием школы в одном из районов города. В общей сложности над городом прогремело около 20 взрывов, говорится в публикации. Однако официальной информации о пострадавших или повреждениях пока не поступало.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелась машина, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака дрона, в результате которой погиб мужчина.