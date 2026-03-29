Кадыров: ситуация из-за ливней в Чечне сложная, но контролируемая

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сложившаяся из-за непогоды ситуация в республике остается непростой, но все находится под контролем.
«В целом ситуация остается сложной, но контролируемой», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, главное, что обошлось без жертв и пострадавших среди жителей республики.
Кадыров рассказал, что осмотрел получивший критические повреждения мост в городе Аргун, и пообещал, что на его месте постоят современное сооружение шириной в восемь полос.
Ранее сообщалось, что в Чечне из-за продолжительных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, в Чечне продолжительные осадки привели к подъему уровня воды в реках. Повреждения получили участки автомобильных дорог и мостовые переходы, подтоплены жилые дома и приусадебные участки в ряде районов.