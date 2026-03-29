Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров: ситуация из-за ливней в Чечне сложная, но контролируемая

Глава республики пообещал построить новый мост в городе Аргун.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сложившаяся из-за непогоды ситуация в республике остается непростой, но все находится под контролем.

«В целом ситуация остается сложной, но контролируемой», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, главное, что обошлось без жертв и пострадавших среди жителей республики.

Кадыров рассказал, что осмотрел получивший критические повреждения мост в городе Аргун, и пообещал, что на его месте постоят современное сооружение шириной в восемь полос.

Ранее сообщалось, что в Чечне из-за продолжительных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Чечне продолжительные осадки привели к подъему уровня воды в реках. Повреждения получили участки автомобильных дорог и мостовые переходы, подтоплены жилые дома и приусадебные участки в ряде районов.

