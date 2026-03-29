МАГАТЭ сообщило о серьезном повреждении ядерного объекта в иранском Хондабе

МАГАТЭ: завод тяжелой воды в иранском Хондабе больше не функционирует.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе серьезно поврежден и больше не работает, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщал 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует», — говорится в публикации в соцсети Х.

В минувшую пятницу США и Израиль нанесли удар по тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству уранового концентрата в Эрдекане. Как сообщили в Иране, утечек не произошло, жертв также нет.

Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива бить по ядерным объектам в Иране. До этого они несколько раз атаковали комплекс в Натанзе. Сообщений о загрязнении не поступало.

Снаряды попадали и на территорию АЭС «Бушер», построенной при участии России. Накануне МАГАТЭ предупредило, что удары в районе станции могут спровоцировать радиационный инцидент.

Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

