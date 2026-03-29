Кота Боню нашли в квартире спустя шесть дней после взрыва в Севастополе

Напомним, в ночь на 24 марта в Севастополе на улице Павла Корчагина произошёл взрыв в многоквартирном доме. Повреждения получил не только сам подъезд, но и соседнее здание. После инцидента жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадали 12 человек, двое погибли. По уточнённым данным, в результате происшествия погибли 50-летняя женщина и её 20-летний сын, которого изначально считали пропавшим без вести. Женщина воспитывала шестерых детей. Сообщается, что четверо её дочерей получили травмы различной степени тяжести. Следственные органы возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства.