В Ростове молодой водитель за рулем «Оки» насмерть сбил пешехода

В Ростове молодой водитель за рулём «Оки» насмерть сбил пешехода. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
Трагедия произошла вечером 29 марта около 19:35, уточнили в Госавтоинспекции:
— Недалеко от дома № 109/1 на улице Днепропетровской 21-летний водитель на «Оке» сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Полиция выясняет все детали случившегося.
В ГАИ Ростовской области напоминают: будьте внимательны на дорогах, особенно во дворах. Водителям следует снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.
