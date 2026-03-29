В ходе атаки БПЛА на Таганрог погиб мужчина и ранен второй. О трагедии сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
На месте падения обломков украинских дронов работают медики и экстренные службы, они оказывают помощь. По словам главы региона, есть возгорания и разрушения объектов на земле.
Несколько жителей эвакуированы. Отражение атаки продолжается. Жителей призвали сохранять осторожность.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.