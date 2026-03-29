БПЛА, предварительно, врезался в школу во время массированной атаки на Таганрог

В Таганроге уже более двух часов продолжается массированная атака украинских беспилотников. По сообщениям местных жителей, в одном из районов города наблюдается густой дым и сильное пламя, исходящее от здания школы. По предварительной информации, в образовательное учреждение попал дрон. Об этом передаёт SHOT.

Источник: Life.ru

Свидетели происшествия отмечают, что перед ударом слышали характерный гул двигателей, после чего последовали яркие вспышки и серия взрывов рядом со школой. По их словам, над городом прогремело не менее 20 взрывов.

Ранее сообщалось, что атака началась приблизительно в девять часов вечера. Жители также отмечали, что во время атаки несколько раз видели яркие вспышки света.

Ранее в Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения плеча и голени в результате атаки украинского дрона. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. В результате атаки также повреждён автомобиль ГАЗель. Кроме того, взрывной волной выбило окна в частном доме и коммерческом объекте.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше