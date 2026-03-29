Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге при атаке ВСУ погиб один человек

Слюсарь: в Таганроге при атаке ВСУ погиб один человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Один человек погиб, один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на Таганрог, в зонах падения обломков работают экстренные службы, есть возгорания и разрушения, люди эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются», — написал Слюсарь на платформе MAX.

Губернатор уточнил, что работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается. На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность, добавил глава региона.

