В Таганроге при атаке ВСУ погиб один человек

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Один человек погиб, один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на Таганрог, в зонах падения обломков работают экстренные службы, есть возгорания и разрушения, люди эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются», — написал Слюсарь на платформе MAX.
Губернатор уточнил, что работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается. На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность, добавил глава региона.