Кадыров заявил, что в Чечне ситуация сложная, но контролируемая

Тем временем на Северном Кавказе продолжают ликвидировать последствия масштабного наводнения. В Чечне подтоплено около 2000 домов и введён режим ЧС, в Северной Осетии размыта дорога между двумя сёлами, а в Ингушетии фиксируются перебои с электричеством. В Махачкале оказались затоплены три центра питания, без света остаются около 65 тысяч абонентов.