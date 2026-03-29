Кадыров заявил, что в Чечне ситуация сложная, но контролируемая

Интенсивные осадки в Чечне вызвали подтопления, размыв дорог, а также повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в ряде районов. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, экстренные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, а ситуация в регионе находится под постоянным контролем.
«Сегодня осмотрел мост в городе Аргуне. Его основная конструкция получила критические повреждения, в связи с чем в настоящее время ведется демонтаж», — отметил Кадыров.
Он добавил, что на месте старого сооружения планируется построить новый мост шириной в восемь полос.
В целом, по данным Кадырова, повреждения зафиксированы на 17 мостах, включая два пешеходных. В ряде населённых пунктов подтоплены жилые дома и дворы, отмечены размывы дорог, а также повреждения линий газо- и электроснабжения.
«В целом ситуация остается сложной, но контролируемой», — подчеркнул он.
Тем временем на Северном Кавказе продолжают ликвидировать последствия масштабного наводнения. В Чечне подтоплено около 2000 домов и введён режим ЧС, в Северной Осетии размыта дорога между двумя сёлами, а в Ингушетии фиксируются перебои с электричеством. В Махачкале оказались затоплены три центра питания, без света остаются около 65 тысяч абонентов.