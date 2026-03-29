В Таганроге во время атаки БПЛА погиб мужчина, еще один человек попал в больницу

Губернатор Слюсарь: После атаки БПЛА в Таганроге есть погибший и пострадавший, спасатели эвакуировали людей.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в воскресенье, 29 марта, в Таганроге во время атаки БПЛА погиб мужчина, еще один был ранен. Об этом в своем канале МАХ сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь, — прокомментировал глава региона.

Губернатор уточнил, что на месте происшествия в зонах падения обломков беспилотников сейчас работают экстренные службы.

— Есть возгорания и разрушения на земле, были эвакуированы люди. Данные уточняются, — дополнил информацию о последствиях ЧП глава региона и добавил, что отражение воздушной атаки в Таганроге продолжается. — На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Будьте осторожны!

Позже, по уточненным данным, число пострадавших увеличилось до восьми. Об этом рассказала глава администрации Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, в результате атаки БПЛА в экстренные службы города поступило 49 вызовов от жителей.

