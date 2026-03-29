Слюсарь: Один человек погиб, еще один ранен из-за атаки дронов ВСУ на Таганрог

Один человек погиб, еще один получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь», — написал он в мессенджере МАХ.
По его словам, на месте ЧП в зонах падения обломков дронов ВСУ работают экстренные службы. Имеются возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы, добавил губернатор.
Как писал сайт KP.RU, ночью 29 марта российские военные отражали беспилотную атаку противника на регион. Силы ПВО ликвидировали дроны ВСУ в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. Слюсарь отметил, что информация о последствиях атаки будет уточняться. По предварительным данным, никто не пострадал.