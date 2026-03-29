Мужчина погиб, еще один пострадал из-за атаки ВСУ на Таганрог

Мужчина погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины на Таганрог. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Мужчина погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины на Таганрог. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один получил ранение. Медики оказывают помощь, — написал губернатор региона в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) работают экстренные службы. В результате падения есть возгорания и разрушения. Жители эвакуированы, данные продолжают уточняться.

Слюсарь отметил, что воздушная атака в Таганроге все еще отражается, и призвал жителей быть осторожными. В Ростовской области действует режим опасности БПЛА.

Незадолго до этого мэр города Светлана Камбулова сообщила, что ВСУ уже на протяжении двух часов атакуют Таганрог с помощью беспилотников. Помимо этого, Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщил, что один из дронов ВСУ якобы столкнулся со зданием школы в одном из районов города.

