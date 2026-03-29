Воют сирены, работает ПВО. На Дону погиб мужчина при атаке ВСУ: что известно

Печальная новость пришла в ночь с 29 на 30 марта: в Таганроге в результате атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина. Информацию подтвердил глава региона Юрий Слюсарь. Жители сообщают, что с вечера в городе воют сирены и слышны громкие хлопки. Работают силы и средства ПВО.
По сведениям губернатора, есть разрушения объектов. Что происходит к этому часу в приморском городе, выяснил rostov.aif.ru.
Люди эвакуированы.
С вечера 29 марта жители приморского города стали сообщать о работе сирен и громких звуках, похожих на взрывы. Позже глава города Светлана Камбулова подтвердила, что в городе работают силы и средства ПВО. Также глава напомнила об основных правилах во время воздушных налётов. В их числе — категорический запрет на ведение фото- и видеосъёмки пролёта вражеских дронов, а также мест падения обломков дронов.
ВСУ продолжали обстреливать Таганрог на протяжении нескольких часов. По словам жителей приморского города, это одна из самых массированных атак за последнее время.
«Продолжается отражение массированной атаки БПЛА. Не поддавайтесь панике! Сохраняйте спокойствие!» — призвала Светлана Камбулова.
Она добавила, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Как пояснил губернатор Юрий Слюсарь, в результате атаки погиб один мужчина. Ещё один был ранен, ему оказывают помощь медики. На месте прилёта работают экстренные службы.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы», — отметил Юрий Слюсарь.
Он добавил, что отражение воздушной атаки к этому часу всё ещё идёт. На территории региона объявлен режим беспилотной опасности.
Открыта горячая линия.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав жителей, которые пострадали в результате воздушного налёта.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — пояснили в ведомстве.
На место ЧП выехал прокурор Таганрога Роман Коломойцев. Открыта горячая линия, куда могут обратиться пострадавшие (по телефону +7 (928) 279−55−21).