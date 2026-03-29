Воют сирены, работает ПВО. На Дону погиб мужчина при атаке ВСУ: что известно

С вечера 29 марта жители приморского города стали сообщать о работе сирен и громких звуках, похожих на взрывы. Позже глава города Светлана Камбулова подтвердила, что в городе работают силы и средства ПВО. Также глава напомнила об основных правилах во время воздушных налётов. В их числе — категорический запрет на ведение фото- и видеосъёмки пролёта вражеских дронов, а также мест падения обломков дронов.