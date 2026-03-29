В Таганроге погиб мужчина при воздушной атаке

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке на Таганрог погиб мирный житель.
По его словам, в результате атаки погиб мужчина, еще один получил ранение. Сейчас врачи оказывают ему помощь. Юрий Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он указал, что пострадавшим окажут необходимую поддержку.
«На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются», — написал Юрий Слюсарь в Max.
Он добавил, что сейчас работа по отражению атаки с воздуха продолжается. На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский округ подвергся ракетному обстрелу.