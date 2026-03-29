Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге погиб мужчина при воздушной атаке

Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге пострадал человек в результате воздушной атаки.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке на Таганрог погиб мирный житель.

По его словам, в результате атаки погиб мужчина, еще один получил ранение. Сейчас врачи оказывают ему помощь. Юрий Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он указал, что пострадавшим окажут необходимую поддержку.

«На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются», — написал Юрий Слюсарь в Max.

Он добавил, что сейчас работа по отражению атаки с воздуха продолжается. На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский округ подвергся ракетному обстрелу.

