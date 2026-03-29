Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Ростовскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Прокуратура открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщает надзорное ведомство.
Ранее губернатор области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на Таганрог, в зонах падения обломков работают экстренные службы, есть возгорания и разрушения, люди эвакуированы.
«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел.
Ведомство контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше