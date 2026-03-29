Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Ростовскую область

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Прокуратура открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщает надзорное ведомство.

Ранее губернатор области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на Таганрог, в зонах падения обломков работают экстренные службы, есть возгорания и разрушения, люди эвакуированы.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +7 (928) 279−55−21», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов.

