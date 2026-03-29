Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Дагестана спасли запертых в приюте собак и кота во время наводнения

На фоне масштабного наводнения в Дагестане, вызванного затяжными ливнями, в сети в воскресенье, 29 марта, распространились кадры спасения животных, оказавшихся в смертельной ловушке.

На фоне масштабного наводнения в Дагестане, вызванного затяжными ливнями, в сети в воскресенье, 29 марта, распространились кадры спасения животных, оказавшихся в смертельной ловушке.

Местные жители, рискуя собой, вызволили из затопленного приюта запертых собак, а также вынесли на руках тонущего кота, которого уносило бурным течением.

Регион переживает тяжелые времена: проливные дожди продолжаются вторые сутки, из-за чего тысячи домов оказались под водой. Несмотря на сложную обстановку и риск для жизни, жители Дагестана продолжают проявлять неравнодушие, оказывая помощь как пострадавшим соседям, так и оказавшимся в беде животным, передает Telegram-канал 360.ru.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что более 3,3 тысячи человек, в том числе тысяча детей, эвакуированы из подтопленных районов Дагестана.

В регионе тысячи человек остались без света и воды. Рекордное число осадков наблюдается в Махачкале, Дербенте, а также в населенных пунктах Ахты, Куппа, Касумкент, Избербаш, Кумух и других.