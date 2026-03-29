Опубликованы кадры страшного ДТП, где погиб трёхлетний ребёнок. Информацию предоставили в областной Госавтоинспекции.
На записи виден искорёженный легковой автомобиль Skoda Octavia. машина получила сильные технические повреждения, выжить в такой аварии пассажиры и водитель не могли.
По данным полиции, смертельное ДТП произошло вечером 29 марта на трассе Ростов — Ставрополь. Предварительно, Skoda Octavia вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «КамАЗом» и Toyota Camry.
В ДТП погибли три человека: взрослые мужчина и женщина, а также трёхлетний ребёнок.