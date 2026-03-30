Пьяный пассажир с молотком устроил погром в петербургском автобусе

21 марта в Санкт-Петербурге 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудников скорой помощи. Согласно словам свидетелей, инцидент начался с того, что пьяный житель города разбил бокал и начал есть стекло. В связи с этим ему вызвали скорую помощь. Однако, когда врачи прибыли на место, мужчина набросился на них. В результате он повредил стекло выдвижной двери машины скорой помощи.