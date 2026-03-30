В Таганроге для пострадавших при атаке БПЛА ВСУ открыли горячую линию. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.
Надзорный орган контролирует соблюдение прав пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области. Открыта горячая линия для приёма жалоб. Обратиться можно по телефону: +7 (928) 279−55−21.
Также известно, что в результате воздушного налёта погиб один мужчина, ещё один был ранен. Есть разрушения объектов на земле, а также возгорание. Люди эвакуированы. На месте работает прокурор Таганрога Роман Коломойцев.
