Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре, есть пострадавшие

Ранее в результате массированного удара беспилотников Вооружённых сил Украины по Таганрогу погиб мужчина, ещё один человек пострадал. По предварительным данным, один из беспилотников врезался в здание школы. Свидетели происшествия отмечают, что перед ударом слышали характерный гул двигателей, после чего последовали яркие вспышки и серия взрывов. Над городом прогремело не менее 20 взрывов. В настоящее время силы противовоздушной обороны продолжают отражать удар.