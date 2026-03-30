Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре, есть пострадавшие

По сообщению местных жителей, около 40 минут назад в одном из районов города прозвучали 2−3 взрыва. Очевидцы также заметили яркую вспышку. Позже стало известно, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. В результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей.
Система ПВО отражала воздушную атаку. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в результате массированного удара беспилотников Вооружённых сил Украины по Таганрогу погиб мужчина, ещё один человек пострадал. По предварительным данным, один из беспилотников врезался в здание школы. Свидетели происшествия отмечают, что перед ударом слышали характерный гул двигателей, после чего последовали яркие вспышки и серия взрывов. Над городом прогремело не менее 20 взрывов. В настоящее время силы противовоздушной обороны продолжают отражать удар.
