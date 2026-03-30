Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали Таганрог: сообщается о погибшем и раненом

ТАГАНРОГ, 30 марта, ФедералПресс. В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по городу Таганрог Ростовской области один человек погиб, еще один был травмирован. Данную информацию подтвердил губернатор области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь», — уточнил он в МАХ.

По его сообщению, в районах, где упали обломки дрона ВСУ, сейчас действуют оперативные службы. На месте происхождения зафиксированы пожары и повреждения объектов. Губернатор также отметил, что население было выведено из опасной зоны.

Напоминаем, ранее стало известно о том, что в Ленобласти обломки БПЛА повредили жилой дом.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше