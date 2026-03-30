Восемь человек пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Таганрог

Восемь человек пострадали и один погиб в результате массированной атаки БПЛА на Таганрог поздно вечером в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщила в своем канале в МАХ глава приморского города Светлана Камбулова.
Силы ПВО отразили нападение, однако обломки беспилотников повредили жилые дома, социальные и промышленные объекты. Экстренные службы получили 49 вызовов и работают на местах происшествий.
— Главная трагедия этой ночи — гибель мирного жителя, мужчины. Скорбим вместе с семьей погибшего, — написала глава города. — Еще восемь горожан обратились за медицинской помощью. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Городские власти призывают жителей не поддаваться панике и соблюдать осторожность. При обнаружении обломков или подозрительных предметов нельзя к ним приближаться. Необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить координаты.
