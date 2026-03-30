Слюсарь: В Таганроге идет эвакуация жителей из зон падения обломков БПЛА

Людей эвакуировали в Таганроге после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ранее сообщалось, что вечером 29 марта ВСУ ударили дронами по городу в Ростовской области. Один человек погиб, еще один — пострадал.
После падения фрагментов БПЛА начался пожар.
«Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы», — написал губернатор в Max.
Он добавил, что силы противовоздушной обороны продолжают работу по отражению атаки ВСУ.
В регионе сохраняется режим беспилотной опасности.
Узнать больше по теме
