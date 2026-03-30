Восемь жителей Таганрога пострадали при атаке БПЛА ВСУ в ночь на 30 марта. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Она добавила, что город скорбит в связи с гибелью одного жителя. На местах ЧП работают экстренные службы, которые выехали на вызовы 49 раз для ликвидации последствий прилётов.
Повреждены несколько жилых домов и социальных объектов, а также промышленных предприятий. По словам Светланы Камбуловой, угроза атак БПЛА ещё сохраняется. Глава призвала жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
