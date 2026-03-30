После атаки БПЛА на Таганрог экстренные службы получили 49 вызовов от жителей

49 вызовов получили экстренные службы от жителей Таганрога в результате массированной атаки БПЛА 29 марта. Об этом сообщила в своем канале в МАХ глава приморского города Светлана Камбулова.
В ночь на воскресенье силы ПВО отразили воздушную атаку на город. Несмотря на это, обломки беспилотников повредили жилые дома, а также социальные и промышленные объекты.
На места происшествий выехали городские и экстренные службы. К сожалению, не обошлось без жертв: один мужчина погиб в результате ЧП. Еще восемь человек получили травмы и обратились за медицинской помощью.
Власти призывают горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении обломков или подозрительных предметов нельзя к ним приближаться. Необходимо немедленно сообщить о находке по номеру 112.
