Беспилотник ВСУ повредил многоэтажку в Краснодаре

Глава Краснодара Евгений Наумов в понедельник, 30 марта, сообщил о том, что в Прикубанском округе вражеский беспилотник (БПЛА) повредил остекление нескольких квартир в многоэтажном доме.

По данным мэра, также зафиксированы повреждения внутри одного из помещений. Согласно предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

— Дорогие жители, не подходите к элементам БПЛА и не трогайте их. Снимать и выкладывать фото и видео воздушных целей и работы системы ПВО запрещено, — написал Наумов в своем Telegram-канале.

При этом жители города рассказали, что слышали серию взрывов и видели яркую вспышку в одном из районов города. По неподтвержденным данным местных жителей, беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего помимо повреждений квартир пострадало около пяти автомобилей, припаркованных во дворе, передает Telegram-канал Shot.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелась машина, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака дрона, в результате которой погиб мужчина.

