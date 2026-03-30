Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог возросло до восьми

В результате массированного удара Вооружённых сил Украины по Таганрогу число пострадавших возросло до восьми человек. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Угроза атаки БПЛА сохраняется.

Источник: Life.ru

«Главная трагедия этой ночи — гибель мирного жителя. Скорбим вместе с семьёй погибшего. Ещё восемь таганрожцев обратились за медицинской помощью. Всем пострадавшим будет оказана помощь!» — пишет Камбулова в телеграм-канале.

По данным главы города, расчёты противовоздушной обороны сбили все воздушные цели. Экстренные службы города работают над ликвидациями последствий на 49 местах. Отмечается, что обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА ВСУ один мужчина погиб. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В результате атаки есть возгорания и разрушения, в связи с чем была проведена эвакуация людей из опасных районов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше