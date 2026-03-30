Число пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Таганрог увеличилось до восьми. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.
«Главная трагедия этой ночи — гибель мирного жителя. Скорбим вместе с семьей погибшего», — говорится в заявлении властей.
После атаки беспилотников восемь местных жителей обратились за медицинской помощью.
Ранее сообщалось об одном погибшем и одном травмированном жителе.
Упавшие обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия. Оперативные службы ликвидируют последствия атаки.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей города.
Работает горячая линия, куда пострадавшие могут направить жалобу.