Число пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Таганрог увеличилось до восьми. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.

«Главная трагедия этой ночи — гибель мирного жителя. Скорбим вместе с семьей погибшего», — говорится в заявлении властей.

После атаки беспилотников восемь местных жителей обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном травмированном жителе.

Упавшие обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия. Оперативные службы ликвидируют последствия атаки.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей города.

Работает горячая линия, куда пострадавшие могут направить жалобу.

