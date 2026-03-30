Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА ВСУ

Прокуратура Ростовской области организовала горячую линию для граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Источник: Life.ru

«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор г. Таганрога Роман Коломойцев», — отметили в ведомстве.

Звонки принимаются по телефону +7 (928) 279−55−21, специалисты предоставляют правовую поддержку и консультируют по возникающим вопросам.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Таганрог возросло до восьми. Как сообщила глава города, всем пострадавшим будет оказана медицинская помощь. Экстренные службы оперативно устраняют последствия атак на 49 объектах. Обломки дронов повредили жилые здания, социальные учреждения и промышленные предприятия. В результате массированного удара беспилотников Вооружённых сил Украины по Таганрогу погиб мужчина.

