Три человека пострадали в результате падения беспилотника в Краснодаре

В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Краснодаре пострадали три человека, включая двух детей. Такие данные приводит оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«По уточнённой информации, в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

Подчёркивается, что один взрослый и два ребёнка получили медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализации не потребовалось.

Напомним, ранее в Краснодаре было зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей. Система ПВО отражала воздушную атаку.

