Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Краснодар

В Краснодаре три человека, включая двоих детей, получили травмы из-за падения украинского беспилотника на многоквартирный дом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», — следует из сообщения.
Напомним, в Прикубанском округе несколько квартир пострадали из-за падения дрона. В доме были выбиты стекла в квартирах на соседних этажах, поврежден один из балконов. На месте работают оперативные службы.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили 13 управляемых авиабомб. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 345 украинских беспилотников самолетного типа.
Ранее KP.RU сообщал, что в Краснодаре в результате удара беспилотников ВСУ в одном из многоквартирных домов возник пожар. В результате погиб один человек. От удара пострадали три жилых дома.