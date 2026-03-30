Оперштаб Кубани: в Краснодаре при атаке БПЛА ВСУ повреждены квартиры

В Краснодаре в результате атаки беспилотников украинских войск повреждения получили несколько квартир, пострадали три человека, сообщает оперштаб Кубани.

Источник: Аргументы и факты

В Краснодаре в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины повреждения получили несколько квартир, информирует оперштаб Краснодарского края.

«В многоквартирном доме выбило стёкла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил также один из балконов. Возгораний нет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки травмы получили три человека, в том числе дети.

«Одному взрослому и двум детям оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации», — заявили в оперштабе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

