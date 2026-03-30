Число пострадавших из-за удара ВСУ по Таганрогу увеличилось до восьми

Таганрог подвергся массированной воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отработать все воздушные цели, однако падение обломков привело к серьезным последствиям на земле. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Главная трагедия этой ночи — гибель мирного жителя. Скорбим вместе с семьей погибшего. Еще восемь таганрожцев обратились за медицинской помощью, — говорится в сообщении.
По словам мэра, в городе зафиксировано множество повреждений: обломки БПЛА затронули жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия. На данный момент экстренные службы уже отработали 49 вызовов и продолжают ликвидировать последствия ЧП.
Камбулова подчеркнула, что угроза воздушных атак сохраняется, и призвала горожан соблюдать предельную осторожность. В случае обнаружения подозрительных предметов или обломков дронов жителям настоятельно рекомендуется не приближаться к ним, а оперативно сообщать координаты по номеру 112. Власти города призывают население сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелась машина, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака дрона, в результате которой погиб мужчина.