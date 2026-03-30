В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,2

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксированы на территории Кызылского района Тувы ночью в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В 00:41 30 марта 2026 года (20:41 воскресенья мск — прим. ТАСС) зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,2 на территории Кызылского района в 46 км севернее от с. Черби», — говорится в сообщении.
По информации ЕДДС района, сейсмособытие не ощущалось, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения работают штатно.