В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,2

По информации ЕДДС Кызылского района, сейсмособытие не ощущалось, звонков от населения не поступало.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксированы на территории Кызылского района Тувы ночью в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 00:41 30 марта 2026 года (20:41 воскресенья мск — прим. ТАСС) зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,2 на территории Кызылского района в 46 км севернее от с. Черби», — говорится в сообщении.

По информации ЕДДС района, сейсмособытие не ощущалось, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения работают штатно.