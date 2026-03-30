Три человека, включая двоих детей, пострадали при атаке ВСУ на Краснодар

Стало известно о пострадавших в результате атаки беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажный дом в Прикубанском округе Краснодара. По уточненным данным, травмы получили трое жителей, двое из них — дети. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, говорится в сообщении.
Ранее глава города сообщил, что БПЛА повредил остекление нескольких квартир в многоэтажном доме. Он отметил, что также зафиксированы повреждения внутри одного из помещений.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Белянка Шебекинского городского округа подверглось серии атак со стороны ВСУ. В результате ударов пострадали две мирные жительницы.