Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы подростков в Курской области

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области. Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Курской области Гусеву А. Б. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в заявлении пресс-службы СК РФ.
Согласно информации Следкома, подросток находился на профилактическом учёте и во время конфликта выстрелил оппоненту в ногу. Сейчас сотрудники следственных органов ведут проверку по факту случившегося.
Недавно в Одессе на улице Архитекторской неизвестный мужчина открыл стрельбу из боевого оружия и взорвал гранату. На место прибыл спецназ, который задержал нарушителя. В полиции подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются мотивы действий задержанного.
