Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы подростков в Курской области

Недавно в Одессе на улице Архитекторской неизвестный мужчина открыл стрельбу из боевого оружия и взорвал гранату. На место прибыл спецназ, который задержал нарушителя. В полиции подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются мотивы действий задержанного.