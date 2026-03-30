Опубликован момент атаки БПЛА ВСУ по жилой многоэтажке в Краснодаре

Появилось видео с моментом удара украинского беспилотника по многоэтажному жилому зданию в Краснодаре. Запись была опубликована Telegram-каналом SHOT.

Источник: Life.ru

Момент удара по жилой многоэтажке в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT.

В результате падения дрона пострадали три человека, включая двух детей. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Напомним, в Краснодаре в одном из районов города прозвучали 2−3 взрыва. Очевидцы заметили яркую вспышку, и вскоре выяснилось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. В результате выбиты стёкла, повреждены три квартиры и около пяти машин, припаркованных у дома.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше