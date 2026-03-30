Опубликован момент атаки БПЛА ВСУ по жилой многоэтажке в Краснодаре

Момент удара по жилой многоэтажке в Краснодаре.
В результате падения дрона пострадали три человека, включая двух детей. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.
Напомним, в Краснодаре в одном из районов города прозвучали 2−3 взрыва. Очевидцы заметили яркую вспышку, и вскоре выяснилось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. В результате выбиты стёкла, повреждены три квартиры и около пяти машин, припаркованных у дома.
