Fox: в США экстренно сел самолёт, экипаж которого сообщил об угрозе взрыва

Авиалайнер следовал из Колумбуса (штат Огайо). По данным журналистов, мужчина, который летел этим рейсом, якобы заявил о наличии бомбы на борту и стал угрожать убийством одной из пассажирок.
После посадки воздушное судно решили отогнать в удалённую часть аэропорта. На место прибыли бойцы спецназа, сотрудники ФБР, кареты скорой помощи и пожарные. Из самолёта эвакуировали всех пассажиров.
По предварительной информации, угроза не подтвердилась. В связи с инцидентом начато расследование. При этом информация об аресте кого-либо не поступала.
Напомним, в начале ноября в аэропорту Вашингтона объявлялась угроза взрыва на борту одного из прибывших самолетов. Несколько лайнеров были перенаправлены в другие воздушные гавани во время закрытия взлетно-посадочной полосы.