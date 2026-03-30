Fox: в США экстренно сел самолёт, экипаж которого сообщил об угрозе взрыва

В Атланте приземлился самолёт, на борту которого мужчина якобы заявил о наличии бомбы и стал угрожать убийством одной из пассажирок.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт Airbus A320 американской авиакомпании Frontier Airlines экстренно приземлился в аэропорту Атланты (штат Джорджия, США) после того, как от экипажа поступил сигнал о возможном захвате судна, сообщил телеканал Fox News.

Авиалайнер следовал из Колумбуса (штат Огайо). По данным журналистов, мужчина, который летел этим рейсом, якобы заявил о наличии бомбы на борту и стал угрожать убийством одной из пассажирок.

После посадки воздушное судно решили отогнать в удалённую часть аэропорта. На место прибыли бойцы спецназа, сотрудники ФБР, кареты скорой помощи и пожарные. Из самолёта эвакуировали всех пассажиров.

По предварительной информации, угроза не подтвердилась. В связи с инцидентом начато расследование. При этом информация об аресте кого-либо не поступала.

Напомним, в начале ноября в аэропорту Вашингтона объявлялась угроза взрыва на борту одного из прибывших самолетов. Несколько лайнеров были перенаправлены в другие воздушные гавани во время закрытия взлетно-посадочной полосы.

