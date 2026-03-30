В Красноярском крае продолжаются «печные» пожары

Пожарные Красноярского края потушили 15 пожаров за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае пожарные потушили 15 возгораний за сутки. В огне погибли два человека. Об этой трагедии в частном доме Емельяновском округе мы уже подробно писали ранее. Она унесла жизнь мужчины и женщины.

В частном секторе региона продолжаются «печные» пожары. Так, 29 марта в Ужуре загорелись крыша, веранда и вещи на площади 265 квадратных метров. С огнем боролись 14 человек с помощью четырех единиц техники.

Неправильная топка печи привела к возгоранию в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа. Сгорел жилой дом с хозпостройками и пострадал его хозяин. Пламя удалось потушить шести пожарным, которые приехали на вызов на двух спецмашинах.

В МЧС напомнили, что нельзя топить печь на ночь и оставлять ее без присмотра, как и доверять его детям. Перекал тоже зачастую ведет к пожару. Убеждаться в том, что система печного отопления в норме, нужно регулярно, в течение всего отопительного сезона. Недопустимо оставлять вещи возле топящейся печи.