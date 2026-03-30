Более 8 млрд выделят на медучреждения Хабаровского края до 2030 года

Деньги пойдут на строительство, ремонты и оснащение поликлиник, больниц, ФАПов. Работы проведут благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«На 2026−2030 года средства распределили по ключевым направлениям: 2,99 млрд рублей направят на закупку оборудования, 2,97 млрд рублей — на строительство новых объектов, 1,64 млрд рублей — на капитальные ремонты. Отдельно 396 млн рублей предусмотрено на установку быстровозводимых модульных конструкций в отдаленных населенных пунктах», — рассказали в пресс-службе краевого правительства.
В планах до 2030 года — построить детскую и взрослую поликлиники в микрорайоне Ореховая сопка в Хабаровске. Для жителей отдаленных сел и поселков установят 22 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пункта и одну амбулаторию. Модульные конструкции появятся в Ванинском, Николаевском, Нанайском, Вяземском, Бикинском, Аяно-Майском районах и районе имени Лазо.