Трое детей пострадали от удара током за месяц во Владивостоке

В феврале во Владивостоке зафиксирован редкий по частоте и тяжести всплеск электротравм среди детей. За короткий промежуток времени бригады скорой помощи трижды выезжали к маленьким пациентам, получившим удар электрическим током. По словам старожилов службы, подобных случаев за столь короткое время не было много лет подряд, об этом сообщается в ТГ-канале (18+) «Владивостокская скорая».