Трое детей пострадали от удара током за месяц во Владивостоке

Врачи напоминают, что даже обычная розетка может стать смертельно опасной.

Источник: PrimaMedia.ru

В феврале во Владивостоке зафиксирован редкий по частоте и тяжести всплеск электротравм среди детей. За короткий промежуток времени бригады скорой помощи трижды выезжали к маленьким пациентам, получившим удар электрическим током. По словам старожилов службы, подобных случаев за столь короткое время не было много лет подряд, об этом сообщается в ТГ-канале (18+) «Владивостокская скорая».

Первый инцидент произошёл 11 февраля: годовалый малыш выкрутил лампочку из зеркального светильника и засунул палец в патрон. Приехавшая бригада подстанции «Центральная» оказала экстренную помощь и направила ребёнка в больницу.

Через три дня — 14 февраля — подросток 17 лет получил электротравму, убирая ночью последствия затопления в квартире. На вызов выехали фельдшеры подстанции «Океанская».

Третий случай произошёл 16 февраля: восьмимесячная девочка одной рукой держалась за металлическую ножку стула, а другой засунула пальцы в розетку, замкнув электрическую цепь. Бригада «Центральной» подстанции под руководством врача и медсестры оперативно приехала на помощь.

Все дети были госпитализированы в Краевую детскую клиническую больницу № 1. Благодаря своевременной медицинской помощи их состояние стабилизировалось, и вскоре они вернулись домой.

Как отмечает детский хирург КДКБ № 1 Елена Шатоба, двое из троих пострадавших проходили лечение именно под её наблюдением. По её словам, наиболее уязвимы к электротравмам дети в возрасте от 9 месяцев до 5 лет и подростки — первые из-за любознательности, вторые — из-за недостатка опыта и халатности.