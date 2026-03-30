Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти подростка после инсульта

КУРСК, 30 марта. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу, возбужденному в Курской области по факту смерти подростка после инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
В эфире федерального канала сообщалось, что 14-летний мальчик умер после инсульта. Его мать считает, что подростка можно было бы спасти, если бы врачи оказали ему помощь вовремя.
«По данному факту следственными органами СК России по Курской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курской области А. Б. Гусеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.