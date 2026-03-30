Школьник пострадал при наезде авто на светофор в Новосибирске

В Железнодорожном районе Новосибирска на улице Нарымской, 23, вечером 29 марта произошло ДТП. В результате столкновения иномарки с дорожным объектом травмы получил несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
Мужчина 1981 года рождения за рулем автомобиля «Тойота Королла Ранкс» проезжал по территории района. По предварительным сведениям, он потерял контроль над машиной и врезался в опору светофора.
В момент удара в салоне находился школьник 2012 года рождения. Пострадавшего ребенка с места аварии увезли в больницу. Медики сейчас обследуют пациента и выясняют, насколько серьезные повреждения он получил.