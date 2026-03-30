У северного побережья Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

СИДНЕЙ, 30 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в районе островов Вавау, принадлежащих Королевству Тонга. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане примерно в 230 км к северо-востоку от второго по величине города островного государства — Неиафу, где проживают свыше 5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 81 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.