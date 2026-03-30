Человеческое «свинство» стало причиной тяжелого состояния тюленёнка из Триозёрья

Малыш пятнистого тюленя из бухты Триозёрье, который поступил в реабилитационный центр «Тюлень» 23 марта с высокой температурой, отравился пакетиком краски, выброшенным человеком. По словам сотрудников центра, сейчас малыша периодически охватывают «приступы», однако шанс на выпуск в природу все же остается, сообщается в телеграм-канале «Тюленятник и все-все-все» (16+).
«Мы просто хотим, чтобы вы увидели, что бывает с животным, которое отравилось плодами человеческих рук и человеческого свинства. Краскина — это тот тюлень, который приехал из Триозёрья с признаками интоксикации. Чуть позже мы поняли, что она съела пакетик с краской — нашла на дне и съела, потому что тюленята в этом возрасте питаются донным кормом, в том числе павшей рыбой, а уж кого съедобного ей напомнил тот пакет, неизвестно. Обозналась», — говорится в сообщении.
Специалисты «промыли» организм животного и дают препараты. Сейчас у пациента заработал ЖКТ, печень и другие органы также функционируют, однако у малыша выявили токсическую кардиомиопатию (поражение сердечной мышцы, вызванной отравлением), поэтому Краскина «живет» на обезболивающих.
«Шанс выскочить у Краскиной есть, но примерно такова же вероятность и не выскочить. Между приступами это вполне жизнерадостный, любопытный и спокойный тюлень. А приступ выглядит вот так: все тело в тонусе, дыхание затруднено, тюлень дышит ртом. И рядом с ним больно находиться», — объяснили сотрудники.
Напомним, что недавно детеныш ларги с аномальным строением мордочки, поступивший в реабилитационный центр «Тюлень» 16 марта, не только выжил, но и обрел гарантию пожизненной заботы. Специалисты приняли решение отказаться от эвтаназии — уже есть предварительная договоренность о том, что необычный пациент будет содержаться в очень хороших условиях.