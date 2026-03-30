Человеческое «свинство» стало причиной тяжелого состояния тюленёнка из Триозёрья

«Мы просто хотим, чтобы вы увидели, что бывает с животным, которое отравилось плодами человеческих рук и человеческого свинства. Краскина — это тот тюлень, который приехал из Триозёрья с признаками интоксикации. Чуть позже мы поняли, что она съела пакетик с краской — нашла на дне и съела, потому что тюленята в этом возрасте питаются донным кормом, в том числе павшей рыбой, а уж кого съедобного ей напомнил тот пакет, неизвестно. Обозналась», — говорится в сообщении.