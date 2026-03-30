В Уссурийске задержали водителя, перевозившего пассажира на крыше машины

В Уссурийске полицейские задержали водителя, который без прав перевозил пассажира на крыше автомобиля и совершил смертельное ДТП. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску. Авария произошла в районе улицы Садовой станции Лимичевская. На место сразу выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Установлено, что водитель внедорожника, двигаясь в сторону поселка Тимирязевский, в грубом нарушении правил дорожного движения перевозил 27-летнего пассажира прямо на крыше машины. Во время движения пассажир упал с крыши, получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда медиков.
После аварии водитель скрылся с места происшествия. Однако полицейским быстро удалось задержать подозреваемого — им оказался 27-летний житель поселка Тимирязевский. Выяснилось, что у мужчины вообще нет водительского удостоверения.
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску заведено уголовное дело. Обвиняемый задержан. Расследование продолжается.