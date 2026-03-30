Сотрудники полиции круглосуточно дежурят в районе затопления в Хомутово

IrkutskMedia, 30 марта. Полицейские круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка в Хомутово Иркутского района, где талыми водами подтоплены участки, на которых расположены жилые дома граждан. Сотрудники ГАИ регулируют дорожное движение, в том числе в местах, где откачивают воду. Кроме того, полицейские контролируют подтопленные автодороги.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, организовано движение автотранспорта в объезд участков с выступившей водой.
Участковые уполномоченные полиции проводят подворовые обходы, оказывают всестороннюю помощь гражданам, оказавшимся в зоне подтопления.
Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+) рассказал о текущей ситуации с подтоплениями в некоторых районах региона. Он подчеркнул, что в селе Хомутово Иркутского округа талыми водами подтопило около 40 участков. Основная водоотводная канава не справляется, вода вышла на улицы Ракитная, Сельская, Белая, Еловая и в переулок Западный. Подтоплены придомовые территории, подвалы, септики и скважины.