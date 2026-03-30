Водитель спровоцировал массовое ДТП на перекрестке в Новосибирске

Участниками дорожного происшествия стали сразу семь автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 29 марта, на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске произошла массовая авария. Участниками дорожного происшествия стали сразу семь автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

По предварительной информации, водитель минивэна Toyota Ipsum, двигаясь по улице, допустил столкновение с двумя машинами, которые ожидали разрешающего сигнала светофора. От удара эти автомобили, в свою очередь, по инерции врезались в другие транспортные средства.

В пресс-службе ГАИ региона сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом, в аварии никто не пострадал.