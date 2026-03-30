Молодую омичку осудили за «криминальную командировку» на Урал

В правоохранительных органах Челябинской области в минувшую субботу, 28 февраля 2026 года, сообщили об обвинительном приговоре 19-летней омичке, которую в официальной публикации именуют «курьером в мошеннической схеме». Озвучено, что одной из пострадавших по делу оказалась мать погибшего участника СВО.
«60-летнюю местную жительницу аферисты взяли в оборот в июле 2025 года, когда позвонили ей от имени оборонного ведомства. Они сообщили женщине о якобы положенных дополнительных выплатах за погибшего сына, при этом верно озвучив ее паспортные данные, что придало убедительности их словам. После состоявшегося общения к мошеннической схеме подключились иные действующие лица, назвавшиеся силовиками. Они убедили горожанку, что ее персональные данные стали известны мошенникам, которые пытаются оформить на ее имя кредит для спонсирования запрещенной организации. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщине предложили “задекларировать” сбережения, передав их прибывшей девушке-курьеру, что она и сделала», — приводятся в публикации основные детали выявленной криминальной схемы.
Обозначено, что омичка прибыла в Магнитогорск в «криминальную командировку», после чего вернулась в родной город. Со слов девушки, идею подобного заработка ей якобы подсказал знакомый, переговоры с «работодателями» обернулись поездкой в уральский регион для личной встречи с местной жительницей, у которой она приняла порядка 4,4 миллиона рублей.
По данным УМВД по Челябинской области, омичка приговорена к 2,5 годам в колонии общего режима. Позиция осужденной в связи с таким вердиктом не представлена.