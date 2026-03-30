Молодую омичку осудили за «криминальную командировку» на Урал

«60-летнюю местную жительницу аферисты взяли в оборот в июле 2025 года, когда позвонили ей от имени оборонного ведомства. Они сообщили женщине о якобы положенных дополнительных выплатах за погибшего сына, при этом верно озвучив ее паспортные данные, что придало убедительности их словам. После состоявшегося общения к мошеннической схеме подключились иные действующие лица, назвавшиеся силовиками. Они убедили горожанку, что ее персональные данные стали известны мошенникам, которые пытаются оформить на ее имя кредит для спонсирования запрещенной организации. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщине предложили “задекларировать” сбережения, передав их прибывшей девушке-курьеру, что она и сделала», — приводятся в публикации основные детали выявленной криминальной схемы.