В Новосибирской области экс-главу отдела приставов Коченевского района отправили в СИЗО

Коченевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении экс-руководителя местного отдела судебных приставов. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, сотрудник ведомства обвиняется в получении взятки в крупном размере за незаконное бездействие — ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Источник: Сиб.фм

Как следует из материалов дела, преступление было совершено ещё в 2018 году, когда обвиняемый занимал должность начальника отдела. По версии следствия, чиновник получил от местного жителя, являвшегося должником по исполнительному производству, вознаграждение в виде услуг имущественного характера. Установлено, что пристав приобрел у этого должника автомобиль по цене значительно ниже рыночной.

Суд принял решение избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. На данный момент постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.